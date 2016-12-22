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Beşiktaş Sompo Japan fırtınası sürüyor

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde galibiyetlerine devam ediyor.

Beşiktaş Sompo Japan fırtınası sürüyor

22 Aralık 2016 12:17

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’de 2. sırada, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise grubunda lider durumda bulunan Beşiktaş Sompo Japan, ligde ve Avrupa’da iyi gidişini sürdürüyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. maçında AEK ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan, Yunan ekibini sahasında 82-68 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubunda 8. galibiyetini aldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde de 2 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar ligde 2. sırada yer alıyor.

En skorer isim Earl Clark

Takımın en çok sayı atan isimleri arasında 1. sırada Birleşik Amerikalı Earl Clark yer alırken, 2. sırada ise Sırp Basketbolcu Vladimir Stimac yer aldı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 12. haftada sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlarken, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. maçında ise Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora’ya konuk olacak. 


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