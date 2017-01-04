Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Beşiktaş Sompo Japan'da hedef derbi

Beşiktaş Sompo Japan'da hedef derbi

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş Sompo Japanda hedef derbi

04 Ocak 2017 16:35

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki konumunu da korumayı hedefliyor. Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi 14. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 13 hafta geride kalırken, her iki takım da 11 galibiyet 2 mağlubiyete sahip. Beşiktaş Sompo Japan 2. sırada bulunurken, 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise rakibinin en yakın takipçisi konumunda.
İki ekip 8 Ocak Pazar günü 20.30'da BJK Akatlar Arena'da kozlarını paylaşacak.

En skorer isimler
Siyah-beyazlı ekipte 13.9 sayı ortalaması ile oynayan Vladimir Stimac takımının en skorer oyuncusu olurken, bu istatistik ribaund sıralamasında da değişmeyerek 9.38 ortalama ile en çok ribaund alan isim yine Sırp oyuncu Vladimir Stimac oldu. Fenerbahçe cephesinde ise Kostas Sloukas 12.2 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlarken, 5.25 ribaund ortalaması ile takımın riabund lideri Jan Vesely oldu.

Euroleague'in ardından ligde de karşılaşacaklar
Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada nefeslerin tutulacağı bir diğer mücadele Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak. THY Euroleague'de yarın karşılaşacak iki ekip Pazar günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de karşı karşıya gelecek.
 

Etiketler: Beşiktaş Sompo Japan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç