Beşiktaş Sompo Japan’da Juan Palacios ameliyat oldu

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kol biceps uzun başında total yırtık oluşan başarılı basketbolcumuz Juan Palacios, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Sağ omuz subpektoral biceps tenondezi uygulanan basketbolcumuzun ameliyatı başarılı geçmiştir. Uygulanacak rehabilitasyon sonrası Juan Palacios 2 - 3 ay sonra antrenmanlara başlayabilecektir."