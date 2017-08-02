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Beşiktaş, Süper Kupa hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde pazar günü Samsun'da oynanacak olan Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Kupa hazırlıklarını sürdürdü

02 Ağustos 2017 20:33

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın dışında Gökhan Gönül de tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, şut çalışması ve 1’e 1, 2’ye 2 mücadelenin yer aldığı pres çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Bora Akyol
 

Etiketler: beşiktaş


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