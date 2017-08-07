Beşiktaş, Süper Kupa’yı 11 yılda sadece 1 kez kazanabildi

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. 2006 yılından bu yana çeşitli ülkelerde oynanan Süper Kupa Finallerine Beşiktaş 5 defa katıldı.

İlk olarak 2006 yılında Almanya’daki Commerzbank Arena Stadyumu'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş mücadeleden Beşiktaş 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü. Bu tarihten sonra 2007 yılında Almanya’da bulunan Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş Beşiktaş mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup olarak ayrılmıştı. 2009 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde ise Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşmış ve Beşiktaş sahadan 2-0’lık skorla mağlup olarak ayrılmıştı.

2009 yılından sonra 2016 yılına kadar Süper Kupa Finallerine katılamayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Konya’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1’lik eşitlikle sona eren maçı Beşiktaş seri penaltı atışları sonucu kaybetmişti.

Süper Kupa'yı tarihi boyunca sadece bir defa kazanabilen Beşiktaş, dün akşam Samsun’da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor karşısında da mağlup olarak kupa özlemine devam etti.

Kaan Kızıl