Diğer
Kategoriler

Beşiktaş, Süper Kupa’yı 11 yılda sadece 1 kez kazanabildi

2006 yılından bu yana düzenlenen Süper Kupa Finallerine toplamda beş defa katılan Beşiktaş, bu finallerden sadece bir tanesini kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, Süper Kupayı 11 yılda sadece 1 kez kazanabildi

07 Ağustos 2017 11:44

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. 2006 yılından bu yana çeşitli ülkelerde oynanan Süper Kupa Finallerine Beşiktaş 5 defa katıldı.

İlk olarak 2006 yılında Almanya’daki Commerzbank Arena Stadyumu'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş mücadeleden Beşiktaş 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü. Bu tarihten sonra 2007 yılında Almanya’da bulunan Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş Beşiktaş mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup olarak ayrılmıştı. 2009 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde ise Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşmış ve Beşiktaş sahadan 2-0’lık skorla mağlup olarak ayrılmıştı.

2009 yılından sonra 2016 yılına kadar Süper Kupa Finallerine katılamayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Konya’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen Süper Kupa Finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1’lik eşitlikle sona eren maçı Beşiktaş seri penaltı atışları sonucu kaybetmişti.

Süper Kupa'yı tarihi boyunca sadece bir defa kazanabilen Beşiktaş, dün akşam Samsun’da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor karşısında da mağlup olarak kupa özlemine devam etti. 

Kaan Kızıl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 35°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!