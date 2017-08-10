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Beşiktaş Tahkim Kurulu'na gidiyor

Beşiktaş Kulübü, PFDK kararlarına itiraz edileceğini duyurdu.

Beşiktaş Tahkim Kuruluna gidiyor

10 Ağustos 2017 16:57

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle Kulübümüz ve Başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Süper Kupa Finali'nin ardından 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası almıştı. Başkan Fikret Orman'a ise sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 30 bin TL para cezası kesilmişti. 


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