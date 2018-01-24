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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

24 Ocak 2018 20:14

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleşti. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı.

Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, hazıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

 

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