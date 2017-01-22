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Beşiktaş taraftarı takımını protesto etti

Alanya'ya gelen Beşiktaş kafilesi, kendilerini karşılamaya gelen siyah-beyazlı taraftarları selamlamayınca, taraftarlar protesto gösterisinde bulundu.

Beşiktaş taraftarı takımını protesto etti

22 Ocak 2017 18:58

Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 20.00’da Alanya Oba Stadyumu'da karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş Spor Kulübü, saat 17.05’de Gazipaşa Alanya Havalimanı’na geldi. Takımını karşılamak için havalimanına gelen yaklaşık 500 taraftar, futbolcuları görmek için uzuca bir süre bekledi. Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla havalimana gelen futbolcular ve teknik heyet, taraftarı selamlamadan uçağın önüne kadar yaklaştırılan otobüse binip havalimanıdan ayrılmak isteyince taraftar çılgına döndü. Havalimanı çıkışında otobüsün önünü kesen taraftarlar “Futbolcular inecek, bu taraftar görecek” şeklinde slogan attı. Otobüsün önünde oturan Teknik Direktör Şenol Güneş’in otobüsün arkasına geçmesi ve taraftara bir açıklama yapılmaması taraftarları daha da kızdırdı. Beşiktaş sevgisi nedeniyle işlerini güçlerini bırakarak takımlarını karşılamaya geldiklerini söyleyen taraftarlar “Yazıklar olsun” diye bağırdı. 

Yaklaşık yarım saat süren bekleme sonrası Beşiktaş’ın ünü futbolcusu Quaresma otobüsün camından el salladı. Bunu yeterli görmeyen taraftar takımını yuhalamaya başladı. Taraftarla daha sonra otobüsün önünden ayrılarak dağıldı.
Havalimanı Emniyet Müdürlüğü’nün gerekli önlemleri almaması da taraftarın tepkisini çekti. 

Ahmet Mervan Taş 


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