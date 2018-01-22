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Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs devrildi: 8 yaralı

Kütahya'da maçtan dönen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs devrildi: 8 yaralı

22 Ocak 2018 09:45

Alınan bilgiye göre, Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra İstanbul'a dönen siyah beyazlı taraftarları taşıyan Burhan Ş. yönetimindeki 34 GYD 12 plakalı otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Burhan Ş. ve otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  

Hüseyin Efe

Etiketler: kaza, Kütahya

 

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