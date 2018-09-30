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Beşiktaş, taraftarlara yapılan saldırıyı kınadı

Beşiktaş, taraftarlara yapılan saldırıyı kınadı
Beşiktaş, taraftarlara yapılan saldırıyı kınadı

Beşiktaş Kulübü, Bozöyük’te bir dinlenme tesisinde iki siyah-beyazlı taraftarın saldırıya uğramasını kınadı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bozöyük'te bir dinlenme tesisinde, Gediz Beşiktaşlılar Derneğimizin üyeleri Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık isimli taraftarlarımızın bir grup futbol teröristi tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Üzerlerinde Bursaspor forması olmasına rağmen ne Bursa şehrimizi ne de Bursaspor camiasını temsil etmeyen bu futbol teröristleri maalesef ki Türk futbolunun önündeki en çirkin engeldir. 

Başkanımız ve yönetim kurulumuz darp edilen taraftarlarımıza ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bursaspor Camiasının da bu olaydan en az bizim kadar üzgün olduğuna yürekten inanıyoruz.
Kulübümüz İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak başlayan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. 

Darp edilen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolun güzelliklerini kirleten bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz" denildi.  

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