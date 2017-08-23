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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ifade verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifade verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ifade verdi

23 Ağustos 2017 15:34

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer arasında gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Güneş, Simon Kjaer’in yüzünü tutarak itmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı 6222 sayılı ‘sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde reesen soruşturma başlatarak, Şenol Güneş’i ve Simon Kjaer’i ifadeye çağırmıştı.

Soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesine gelen Şenol Güneş savcılığa ifade verdi. Güneş’in savcılıktaki ifadesinde “Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu” dediği öğrenildi.

Kjaer geçtiğimiz hafta ifade vermişti

Sezonun tamamlanmasının ardından İspanya ligi ekiplerinden Sevilla’ya transfer olan Kjaer’in ifadesini alamayan savcılık, İspanyol kulübü Başakşehir’le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul’a geldiğinde Kjaer’in ifadesine başvurmuştu. Tecrübeli oyuncu, Güneş’ten şikayetçi olmadığını belirterek, “Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir” demişti.


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