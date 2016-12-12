10 Aralık akşamı Beşiktaş’ta iki ayrı noktada yaşanan terör saldırısına bir kınama da Beşiktaş Belediyesi’nden geldi. Belediye binası önüne toplanan belediye personeli ve vatandaşlar ellerindeki döviz ve pankartlarla ‘terörü lanetliyoruz’ sloganları attılar. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da terörü kınarken tüm personele, Beşiktaş esnafına moral ziyareti yapılması gerektiğini söyledi.

“Bize uzanan ellere en şiddetli cevabı vereceğiz”

Teröre gereken cevabı şiddetle vereceklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Bu terör saldırısını yapanlar, bizimle terör arasında kalkan olan onlarca genç kardeşimizi, emniyet mensuplarımızı şehit edenler sadece onlara saldırmadılar. O gün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olması münasebetiyle insanlığa saldırdılar. Bunu bizim çok iyi anlatmamız lazım. Bu topraklarda barışı engelleyecek ülkeler var. Biz o ülkelere de o insanlara da her şeye rağmen sevgi ile ve aktif siyasetimizle yaklaşmaya devam edeceğiz. Terörü kullanarak bize uzanan ellere elbette en şiddetli cevabı vereceğiz. Sevgi siyasetimizden e aktif saygı siyasetimizden hiçbir zaman geri durmayacağız. Çünkü zaten istenilen de bunun bozulması ve bu durumu bozmak” ifadelerini kullandı.

“Her bir esnafımız ziyaret edilecek”

Belediyede görevli personele de esnafı ziyaret etmeleri gerektiğini belirten Başkan Hazinedar, “Her bir yönetici arkadaşım, ellerinde onlara vereceğimiz pankartlarla ‘teröre karşı milyonlar tek yürek’ sloganıyla birlikte esnafımızı ziyaret edeceksiniz. Her bir esnafımız ziyaret edilecek, bir tane bile ziyaret edilmemiş esnafımız kalmayacak. Sokakta elini sıkmadığınız, güler yüzünüzü göstermediğiniz tek bir yurttaşımız kalmayacak. Bugünden itibaren herkesi, tüm İstanbul’u ve Türkiye’yi Beşiktaş’a terör saldırısını kınamaya, şimdi artık ‘Şehitler Tepesi’ olarak anacağımız o yere davet ediyorum” dedi.



Harun Basat