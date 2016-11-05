Beşiktaş, Trabzonspor karşısında özellikle ikinci yarı zorlandığı maçta 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Milli araya kayıpsız giren Kara Kartal rahat bir nefes aldı.

Açılış Beşiktaş'tan

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sahada olması Şenol Güneş'in çift forvet oynayıp oynatmayacağını akıllara getirdi. Ancak genelde Cenk Tosun'u ileride Abobakar'ı sağ ya da solda deneyen deneyimli çalıştırıcı, maçta Kamerunlu golcüyü ileride başlattı. Cenk ise sağ açıkta görev alarak maça başladı. İlk dakikalarda Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun ile sağ kanadı etkin olarak kullanan Şenol Güneş'in öğrencileri henüz 7. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ligde bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Luiz Rhodolfo topu ağlara gönderdi. 1-0 İlk golün henüz şokunu atlatamayan konuk ekip Trabzonspor, ilk çeyrekte maçın kontrolünü tamamen eline alan Beşiktaş'ın top yapmasına da engel olamadı. Organize bir şekilde gelen siyah-beyazlılarda Quaresma'nın kazandığı penaltı atışında Cenk Tosun 17'de durumu 2-0'a getirdi.

Rhodolfo'dan hata

2-0'lık skor avantajıyla ilk yarıyı adeta domine eden siyah-beyazlı takımda maçın ilk golünün sahibi Luiz Rhodolfo'dan kritik bir hata geldi. Beşiktaş yarı sahasında organize olamayan konuk ekip Trabzonsporlu futbolculara topu kaptıran Brezilyalı savunmacının bu hatasında 41'de Yusuf Erdoğan ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. (2-1) İlk devrenin sonlarına doğru kalesinde gördüğü golün ardından kendi yarı sahasında baskı yiyen siyah-beyazlı takım ise rakip sahaya yerleşmekte de zorlandı. İlk devrede başka gol olmazken iki takım soyunma odasına ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile girdi.

İlk yarı istatistikleri

Beşiktaş ilk yarıda 211 başarılı pas yaparken yüzde 62'ye yüzde 38'lik topla oynama oranı ile devreye girdi. Trabzonspor ise 120 başarılı pas yaptı yüzde 82 başarı sağladı. Beşiktaş 8 şutta 3 isabet bulurken bunların 2'sini filelere gönderdi. Bordo-mavili takım 7 şutta 3 isabet buldu, tabelaya 1 gol yazdırdı. Beşiktaş adına Ricardo Quaresma ilk yarıda rakip ağlara atılan 2 golde de yaptığı büyük katkıyla devrenin en etkili ismi olarak ön plana çıktı.

Devre hızlı başladı

İkinci yarı iki ekibin açık ve istekli oyunuyla başladı. İlk devreye göre kontrollü oyundan daha uzak bir görüntü verilen devrenin başında bordo-mavili takımda Dame N'doye, siyah-beyazlı takımda ise Aboubakar net fırsatlardan yararlanamadı. Bordo-mavili takım orta sahayı daha kalabalık tutarken, Beşiktaş'ta daha çok 4-3-3 sistemi ile sahada yerini aldı.

Yusuf Erdoğan sakatlandı

Maçın ilk değişikliği Quaresma'nın müdahalesiyle yerden kalkamayan ve sakatlanan Yusuf Erdoğan oyundan çıkıp Aytaç Kara'nın oyuna dahil olmasıyla gerçekleşti. Ardından Beşiktaş'ta da Tolgay Arslan'ın yerine Gökhan İnler oyuna dahil oldu. Bu arada kazanılan korner atışında Onur Kıvrak'ın topu siyah-beyazlı tribünlere ayağıyla vurarak kasten göndermesi Beşiktaş taraftarından büyük tepki almasına sebep oldu.

Oyun Trabzonspor'a döndü

70'inci dakikalara gelindiğinde özellikle Beşiktaş'ta takım boyu uzadı ve orta sahada Oğuzhan Özyakup etkinliğini kaybetti. Bu dakikalarda Trabzonspor adına Okay ve Mehmet Ekici takımlarını toparlayan isimler olarak öne çıktı. Beşiktaş'ta defansta oyunu topa sokma konusunda sıkıntılar yaşayınca daha çok kanatları kullanan konuk ekip 73'de sağ kanattan Zeki Yavru ile geldi ancak Fabri bir kez daha kritik bir kurtarışa imza attı. İleri uçta yorulduğu gözlenen ve topu ayağında tutmakta zorlanan Aboubakar'ın yerine Ömer Şişmanoğlu 76'da oyuna dahil olurken, Onazi ise 80'de yerini İbanez bordo-mavili takım adına oyuna girdi.

Son hamle Suk

Rakip sahaya maçın sonlarına doğru iyice yerleşen Trabzonspor'da Ersun Yanal son kozunu Beru yerine Suk'u alarak yaptı. Oyundan iyice düşen ve kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanan Beşiktaş'ta ise Oğuzhan Özyakup'un yerine 90'da Andreas Beck oyuna dahil oldu. Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarı ikinci yarı farkı

Karşılaşmaya Beşiktaş'ın 2 golünde de direkt etkisi olan Ricardo Quaresma oyunuyla ve asistiyle öne çıktı. Fabri de yaptığı kurtarışlarıyla yine önemli anlarda maçı döndüren adam oldu. Bordo-mavili takım da ise orta alanda Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu'nun etkili ve istekli oyunu takımının oyuna ortak olmasına sebep oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş oyuna hakimken, ikinci devre Trabzonspor maçı domine etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan Oğuzhan’ın ortasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Gökhan’ın altıpasa ortasında Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

7. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte yer alan Atiba’nın aşırttığı pasta topla buluşan Rhodolfo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada orta sahada topla buluşan Mehmet Ekici’nin rakiplerini geçerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

16. dakikada Bero’nun ceza sahası içinde bulunan Quaresma’ya yaptığı hareket sonucunda hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada Cenk’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sol tarafından ağlarla buluştu. 2-0

25. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Uğur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

40. dakikada Atiba’nın ara pasında topla buluşan Aboubakar’ın kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan dışarı gitti.

41. dakikada Luiz Rhodolfo’nun çıkarken kaptırdığı topla buluşan Bero’nun pasında ceza sahası sağ çaprazından Yusuf’un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

50. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde defans topu uzaklaştırdı.

52. dakikada orta sahada topla buluşan Bero’nun rakiplerini geçerek verdiği pasta ceza sahası içerisinde bulunan N’doye’nin vuruşunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Tolgay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Tolgay’ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

67. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Rholdofo’nun indirdiği topta arkada direkte bulunan Aboubakar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

71. dakikada Onazi’nin pasında ceza sahası içinin sol çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici’nin şutunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Gökhan İnler’in ceza yayı üzerinden yaptığı yerden vuruşta kaleci Onur, meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Rhodolfo xx, Marcelo xx, Adriano xx, Atiba Hutchinson xx, Tolgay xx (Gökhan İnler dk. 67 x), Oğuzhan xx (Beck dk. 90 ?), Quaresma xxx, Aboubakar xx (Ömer dk. 76 x), Cenk xx

Yedekler: Tolga, Olcay, Kerim Frei, Atınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Trabzonspor: Onur xx, Zeki x, Uğur xx, Durica xx, Mustafa Akbaşx, Okay x, Onazi xx (Ibanez dk. 79 x), Mehmet Ekici xx, Bero xx (Suk dk. 89 ?), Yusuf xx (Aytaç dk. 64 x), N’doye x

Yedekler: Esteban, Akakpo, Mustafa Yumlu, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Rhodolfo (dk. 7), Cenk (dk. 17 pen.) (Beşiktaş), Yusuf (dk. 41) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş), Uğur, Zeki, Onur (Trabzonspor)