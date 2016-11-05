BEŞİKTAŞ 2-1 TRABZONSPOR

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57'Gökhan, Aboubakar'a aktardı. Aboubakar şık bir hareketle önüne aldı. Sağ çaprazdan vuruşunda top Onur'da kaldı.

56'Yusuf sağ kanatta topla buluştu. Adriano'uyu geçemedi. Adriano sağ kanatta boş alanda olan Gökhan'a gönderdi.

55'Mehmet Ekici'nin topuna Atiba müdahale etti. Cenk Tosun ceza sahasına girdi. Yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

54'Quaresma'nın ortasında Marcelo faul yaptı.

54'Gökhan Gönül'ün pasında Tolgay topla buluştu. Onazi'nin hareketi faul. Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

53'Zeki Yavru'nun uzun pasında Bero ofsayt pozisyonunda.

52'Trabzonspor tekrar topu kazandı ve Bero ile hızlı çıktı. Bero'nun pasında N'Doye ceza sahası dışından vurdu. Top Fabri'den döndü.

51'Mehmet Ekici'nin serbest vuruşunda Beşiktaş savunması kademeye girdi. Devamında karambol yaşandı. Top Beşiktaş'ta kaldı.

50'Yusuf sağ kanatta topla hızlı çıktı. Adriano'nun sağından attı solundan geçerken yerde kaldı. Mete Kalkavan faul kararı verdi.

50'Yusuf'un ceza sahasına gönderdiği top Fabri'de kaldı.

50'Topun başında Yusuf Erdoğan ve Mehmet Ekici bulunuyor.

49'N'Doye ceza sahası dışında yerde kaldı. Rhodolfo'nun müdahalesi faul. Trabzonspor sağ taraftan serbest vuruş kullanacak.

48'Mehmet Ekici topla hızlı çıktı. Bero'ya uzun oynamak istedi. Top Atiba'ya çarptı.

47'Quaresma'nın ceza sahasına ortasında Atiba arka tarafa indi. Son anda Durica kademeye girdi.

47'Gökhan sağ kanatta topla ilerledi. Mustafa Akbaş'ın müdahalesi faul.

46'İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

MAÇTA İLK YARI BİTTİ

İlk yarının son düdüğü çaldı. Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

45'Zeki Yavru itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

45'Quaresma'nın serbest vuruşunda savunma araya girdi.

45'Quaresma sağ kanatta Mustafa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul...

45'Quaresma'nın vuruşunda top barajdan geri döndü.

45'Beşiktaş topla çok hızlı çıktı. Aboubakar ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Uğur Demirok sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45'Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika eklenecek.

45'Yusuf Erdoğan sağ kanatta topla buluştu. Adriano ilk esnada geçti. Sonrasında top Adriano'da kaldı.

44'Zeki Yavru topla hızlı çıktı. Yusuf'a pasında Adriano araya girdi. Devamında Trabzonspor topu yine kazandı.

43'Oğuzhan itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

43'Oğuzhan ve Mehmet Ekici orta alandaki mücadeleden sonra ikisi de yerde kaldı. Hakem, faulu Beşiktaş lehine verdi. Mehmet Ekici yerden kalkamadı.

42'Mehmet Ekici'nin ortasında Yusuf Erdoğan kafa vuruşunu yaptı. Top Fabri'de kaldı.

41'Mehmet Ekici topu kazandı. Bero'nun derinlemesine pasında Yusuf Erdoğan dar açıdan vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

41'GOL! Yusuf Erdoğan

40'Trabzonspor çıkarken topu kaybetti. Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yandan auta çıktı.

39'Mehmet Ekici'nin ortasında Beşiktaş savunması başarılı.

38'Ceza sahasına hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın topuna Rhodolfo müdahale etti. Korner...

37'Trabzonspor bu dakikalarda rakip yarı sahaya daha çok adamla yerleşiyor.

36'Onazi'nin yüksek topunda Bero ile Gökhan birlikte yükseldi. Bero'nun kafasında top dışarı çıktı.

35'Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasıda Bero'dan önce Fabri ceza sahası dışına kadar açıldı ve topu uzaklaştırdı.

34'Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda Marcelo topu karşıladı. Devamında Onazi ceza sahasına doldurdu. Top Fabri'de kaldı.

33'N'Doye sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Rhodolfo araya girdi. Korner..

33'Quaresma'nın ceza sahasında ortasında Marcelo kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

32'Zeki Yavru sağ çizgide topla buluştu. Ortasında top Fabri'de kaldı.

31'Oğuzhan'ın derinlemesine pasında Quaresma ofsaytta kaldı.

30'Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor.

29'Aboubakar, Quaresma'ya aktardı. Onun pasında Oğuzhan istediği gibi Gökhan Gönül'e veremedi.

28'N'Doye, ceza sahasında Marcelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, faulu N'Doye'nin yaptığı yönde karar verdi.

27'Quaresma'nın köşe vuruşunda N'Doye ön direkte topu karşıladı.

26'Tolgay orta alanda yerde kaldı. Sakatlık geçiriyor. Tedavisi yapılıyor.

25'Yusuf Erdoğan topla hızlı çıktı. Ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

25'Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Uğur Demirok kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

24'Adriano'nun Yusuf Erdoğan'a yaptığı hareket faul. Trabzonspor sağ kanatatn serbest vuruş kullanacak.

23'Oğuzhan sağ kanattan çizgiye indi. Trabzonspor savunması araya girdi.

22'Quaresma'nın uzun topunda Aboubakar hareketlendi. Onur çıktı ve topu kontrolüne aldı.

22'Mehmet Ekici sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top Fabri'de kaldı.

21'Bu bölümde Bero ile Yusuf kanat değiştirdi.

21'Durica savunmadan topla çıktı. İki rakibini geçti ardından Gökhan Gönül araya girdi.

20'Quaresma'nın ortasında Bero kademeye girdi. Tekrar korner...

19'Quaresma sol kanattan ortalamak istedi. Savunma araya girdi. Korner...

19'Beşiktaş tekrar topu kazandı ve hazırlık pasları yapıyor.

19'Quaresma sol kanatta topla çıktı. İki oyuncu arasında kaldı ve topu kaybetti.

18'Trabzonspor'un başlama vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi.

17'Cenk Tosun, penaltı vuruşunda topu sağ köşeye gönderdi. Onur Kıvrak sol tarafa uzandı.

17'GOL! Cenk Tosun

16'Penaltı! Quaresma sol taraftan ceza sahasına girdi. Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

15'Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor. Trabzonspor önde pres yapıyor.

14'Zeki Yavru'nun derinlemesine pasında Bero çizgiye indi. Ortasında top N'Doye'yi geçti.

13'Gökhan'ın kaybettiği topta Mehmet Ekici yine hızlı çıktı. Sol tarafta Bero'ya aktardı. Onun ortasında Fabri'yi geçen topu Rhodolfo uzaklaştırdı. Onazi önünde kalan topa vurdu. Top üstten auta çıktı.

12'Mehmet Ekici topla hızlı çıktı. Ceza sahası dışında sol ayağıyla sert vurdu. Top Fabri'de kaldı.

11'Quaresma'nın serbest vuruşunda Marcelo'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

11'Sağ kanatta Oğuzhan'ın Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul...

10'Cenk'in topu pası düşüncesi başarılı olmadı. Gökhan Gönül'ün arkasında kaldı. Devamında Beşiktaşlı futbolcular baskı yaptı ve topu kazandı.

10'Bero'nun uzun pasında top Yusuf Erdoğan ve N'Doye'nin uzağında kaldı. Beşiktaş atağı başlıyor.

9'Yusuf Erdoğan topla hızlı çıktı. Gökhan Gönül kayarak topa dokundu. Tempo çok yükseldi.

8'Trabzonspor'un başlama vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi.

7'Quaresma'nın köşe vuruşunda Atiba ön direkte topu aşırdı. Arka tarafta Rhodolfo kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

7'GOL! Rhodolfo



6'Jan Durica yerde kaldı. Sakatlık geçiriyor. Tedavisi yapılıyor.

5'Gökhan Gönül'ün içeriye çevirdiği topta Aboubakar vurdu. Onur Kıvrak yakın mesafeden gelen topu son anda çıkardı.

5'Mehmet Ekici'nin serbest vuruşunda boşta kalan topa Okay vuramadı.

4'Trabzonspor sağ çizgiden serbest vuruş kullanacak.

4'Bero'nun pasında N'Doye sağ kanatta topla buluştu. Devamında Rhodolfo, Bero'ya faul yaptı.

3'Sağ kanata Cenk rakibini geçti. Sonrasında iki oyuncu arasında kaldı ve savunma kademeye girdi. Beşiktaş atağı devam ediyor.

2'Uğur Demirok, Bero'nun koşu yoluna uzun gönderdi. Top doğrudan Fabri'ye ulaştı. Beşiktaş atağı başlıyor.

1'Sağ kanattan Bero topa hareketlendi. Rhodolfo son anda kayarak topu kalecisine ulaştırdı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

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İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun, Aboubakar

Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Mehmet, Bero, Yusuf, N'Doye