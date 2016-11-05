Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi gün, Beşiktaş Trabzonspor Maçı ne zaman, Beşiktaş Trabzon saat kaçta, BJK Trabzon maçı kaçta oynanacak? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin, Dusko Tosic ile bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı.

Trabzonspor'a kılıçlı uğurlama

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar coşkulu uğurlama yaparken, temsili Hazreti Ali'nin kılıcı da uğurlamada dikkat çekti.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra saat 13.45 sıralarında tesislerden çıkan bordo-mavili kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde hava alanına uğurladı. Uğurlama sırasında meşale yakarak galibiyet sloganları atan taraftarlardan birinin elindeki temsili Hazreti Ali kılıcı dikkat çekti. Elindeki kılıçla takım otobüsünün önünü kesen taraftar grup lideri Paşa Erbaş, Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcular lehine tezahüratlar yaptırdı.

Vodafone Arena'da gol yağmuru

Beşiktaş, 4 Mayıs 2016'da Bursaspor maçıyla açılışı gerçekleştirilen Vodafone Arena'da rakiplerinin üzerine gol oldu yağdı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.30'da Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da oynanacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Maç saatine Beşiktaş ve Dolmabahçe civarında yağış bekleniyor.

Gol yağmuru

Yapımı 3 yıla yakın süren ve geçen sezonda 28. hafta maçında Bursaspor karşılaşmasıyla açılan Vodafone Arena'da o günden beri oynanan maçlarda siyah-beyazlı takım rakiplerini gol yağmuruna tutuyor. Bursaspor maçıyla birlikte 2015-2016 sezonunun son haftalarında açılan siyah-beyazlıların yenilenen stadında 2016-2017 sezonunun 8. haftasında kadar ligde toplam 7 maç oynandı. Bu 7 maçta Beşiktaşlı futbolcular, rakip kaleyi adete gol yağmuruna tutarak 22 kez fileleri havalandırdı. Ligde Vodafone Arena'da oynadığı maçlarda maç başına 3,1 gol ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kara Kartal'ın yarın taraftarın önünde Trabzonspor'a nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.

Beşiktaş gol yollarında 3'e katladı

Beşiktaş ligin geride kalan 9 haftasında gol yollarında da etkinliğini sürdürüyor. Ligin zirvesinde yer alan en golcü takım 22 golle Medipol Başakşehir ilk sırada yer alırken, ligin en golcü ikinci takımı 19 golle Beşiktaş. Siyah-beyazlıların yarınki rakibi Trabzonspor ise ligin gol sayısı açısından en etkisiz ikinci takımı. Şu anda ligde en az gol atan takım 5 golle Akhisar Belediyespor olurken, 6'şar golle Manisa ekibini Trabzonspor ve Adanaspor takip ediyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 05 Kasım 2016 (Cumartesi)

Stadyum: Vodafone Arena

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Trabzonspor'da Mete Kalkavan endişesi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakada düdük çalacak olan İstanbul Bölgesi hakemi Mete Kalkavan, bordo-mavililerde endişeye yol açtı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakada hem skor hem de Mete Kalkavan'ın göstereceği performansta merakla bekleniyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada ikinci kez düdük çalacak olan Kalkavan, Trabzonspor cephesinde endişeye yol açtı. Kalkavan, daha önce bordo-mavililerin 7 maçında görev aldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Kalkavan, 7 Aralık 2014'de Konya'da oynan Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalmış müsabakayı ise Trabzonspor 3-0 kaybetmişti. Kalkavan verdiği kararlarla Karadeniz ekibinin tepkisini çekmişti.

Beşiktaş'ın 16 maçında düdük çaldı

Hakem Mete Kalkavan Beşiktaş'ın ise 16 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda siyah beyazlılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş, Kalkavan ile ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi

Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı kaybetmedi. Şimdiye kadar Beşiktaş'ın ezeli rakipleriyle oynadığı 6 maçta düdük çalan Kalkavan ile siyah-beyazlılar yenilmedi.

İşte Kalkavan'ın yönettiği o maçlar:

Beşiktaş - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2

Trabzonspor ile Beşiktaş 123. randevuya çıkıyor

Beşiktaş ile Trabzonspor yarın oynayacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 123. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 43 yıllık rekabette, geride kalan 122 karşılaşmanın 50'ni Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 163 golüne, bordo-mavililer 129 golle karşılık verdi.

Ligde Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 86 lig maçında Beşiktaş 33, Trabzonspor ise 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 118 gole, Trabzonspor 91 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor İstanbul'da oynadığı maçı 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynadığı maçı ise 2-0 kaybetmişti.

İstanbul'da Beşiktaş üstün

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 60 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 31, bordo-mavililer ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 116 gole, Trabzonspor 81 golle karşılık verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Son 11 lig maç

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2011-2012

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 (Lig Grubu)

Trabzonspor - Beşiktaş 1-0 (Süper Final)

Beşiktaş - Trabzonspor 1-1 (Süper Final)

2012-2013

Beşiktaş - Trabzonspor 1-1

Trabzonspor - Beşiktaş 0-0

2013-2014

Beşiktaş - Trabzonspor 2-0

Trabzonspor - Beşiktaş 1-1

2014-2015

Beşiktaş - Trabzonspor 3-0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor - Beşiktaş 0-2

2015-2016

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2

Trabzonspor - Beşiktaş 0-2

RIDVAN TURŞAK