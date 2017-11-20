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Beşiktaş tur için sahaya çıkacak

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş, Porto'yu konuk edecek. 4 maç sonunda 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, beraberlik durumunda dahi üst turu garantileyecek.

Beşiktaş tur için sahaya çıkacak

20 Kasım 2017 11:59

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, yarın saat 20.00'de taraftarı önünde Porto'yla karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Portekiz ekibini deplasmanda Talisca, Cenk ve Babel'in golleriyle mağlup eden siyah-beyazlılar, Porto karşısında beraberlik dahi alsa bir üst tura yükselmeyi garantileyecek. Beşiktaş geride kalan 4 maçta topladığı 10 puanla, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan alan 6 takımdan 1'i oldu. Beşiktaş, 4 maçın tamamını kazanan Manchester United, Paris Saint Germain ve Manchester City'nin ardından Barcelona ve Tottenham ile birlikte 4 maç sonunda en fazla puan toplayan ekip oldu.

6 maçta 1 galibiyet

Beşiktaş, daha önce Porto ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Portekiz temsilcisi 3 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Porto karşısındaki ilk galibiyetini bu sezon deplasmanda 3-1'lik skorla elde etti. Zorlu karşılaşma öncesinde 2 takımda da çok önemli bir eksik göze çarpmıyor. Beşiktaş'ta Atınç ve Gökhan Töre'nin uzun süren sakatlıkları devam ediyor. Porto'da ise Otavio, Soares ve Marega'nın sakatlıkları var.

İlk gol Quaresma'dan

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

11 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon'a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şenol Güneş'in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica'yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi'nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig'i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Bozhan Memiş 

Etiketler: beşiktaş, Şampiyonlar Ligi

 

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