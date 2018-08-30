Beşiktaş UEFA rakipleri kim oldu 2018| Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rakipleri

Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettikleri konu Beşiktaş UEFA rakibi kim oldu 2018 ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rakipleri... UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında 1-1’in rövanşında Partizan’ı 3-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 81. galibiyetine imza attı. Bugüne kadar Avrupa arenasında 210 kez boy gösteren siyah-beyazlılar, 81 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başarırken, 84 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar 45 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi. Rakip filelere 279 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 297 gol gördü. Beşiktaş aldığı bu sonuç ile birlikte Türkiye Kupası’nın son sahibi Akhisarspor ile birlikte gruplara doğrudan katılacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4’erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, 31 Ağustos Cuma günü TSİ 14:00'te Monaco'da gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

31 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1'den ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

İlk hafta maçları 20 Eylül’de

Avrupa Ligi’nde grup maçları 20 Eylül’de başlayıp 13 Aralık’ta sona erecek.