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Beşiktaş, Ufuk Sarıca'ya başarı diledi

Beşiktaş Kulübü, Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne getirilmesi için, "Takımımızdaki başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca’yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş, Ufuk Sarıcaya başarı diledi

19 Ocak 2017 11:54

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörlük görevine getirildi.

Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörlük görevi ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlük görevini birlikte yürütecek.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızdaki Başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca’yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz.

Türk sporuna pozitif katkı sağlamak kulübümüzün her zaman ilkelerinden birisi olmuştur. Bundan sonra da Türk sporuna desteklerimiz her zaman devam edecektir."
 

Etiketler: beşiktaş, Ufuk Sarıca


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