Beşiktaş Uğur Lisesinin kardeşlik eli Harran’a uzandı

Geçen yıl Adıyaman’ın Sincik ilçesinde okuyan bin 500 öğrenciye “Kardeşlik Eli Projesi” kapsamında kırtasiye malzemesiyle çanta hediye eden Beşiktaş Uğur Lisesi, bu yıl kardeşlik elini Şanlıurfa’nın Harran ilçesine uzattı. İstanbul’dan gelerek sabah saatlerinde Harran Cumhuriyet İlkokuluna giden okul yöneticileri ve öğrenciler, "Kardeşlik Eli Projesi" ile bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri hediye etti. Çantalarını alan öğrencilerin yaşadığı mutluluk ise yüzlerine yansıdı.



Beşiktaş Uğur Lisesi Matematik Öğretmeni Gökmen Ay yaptığı açıklamada, "Her yıl ülkemizin farklı coğrafyalarında okullar seçerek bu okulları ziyaret ediyoruz. Bizim buradaki amacımız Beşiktaş’ta eğitim gören öğrencilerin, farklı yerlerde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelmesidir. Amacımız onların hayata bakış açılarına şahit olmaları, onlarla dostluk kurmaları, iletişime girmeleri ve belki de ileride başka mecralarda bir araya gelip bu küçük mutlu anıları hatırlamaları, Türkiye’nin farkı coğrafyalarında yetişen çocukların bir araya gelip birbirlerinin hayatları hakkında fikir sahibi olmalarıdır" dedi.



Beşiktaş Uğur Lisesi Müdür Yardımcısı Enes Özer ise "Biz Beşiktaş Uğur Lisesi olarak 3 yıldır ’Kardeşlik Eli Projesi’ kapsamında Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki kardeşlerimizle beraber okulumuzdaki öğrencilerle buluşmaya, bir dostluk eli uzatmayı çalışıyoruz. Projeyle kardeşlerimize mektup yazıyoruz, hediyeler gönderiyoruz. Kurduğumuz bağları sabitlemeye çalışıyoruz. Bu bağ ile beraber İstanbul’daki çocuklarımızın doğudaki ya da farklı bölgelerdeki kültürleri görmelerini istiyoruz" diye konuştu.



Harranlı minikler, Beşiktaş Uğur Lisesinden gelen misafirlere gösteri düzenledi.