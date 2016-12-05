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Beşiktaş Ukrayna’ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yarın TSİ ile 22.45’te Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ukrayna’ya gitti.


05 Aralık 2016 12:47

Siyah-beyazlı takım bugün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ukrayna’ya hareket etti. Havalimanında bulunan taraftarlar, Beşiktaş kafilesine yoğun ilgi gösterirken, özellikle Portekizli yıldız Ricardo Querasma ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. 

Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını bu akşam TSİ 20.00’da maçın oynanacağı NSK Olyimpiyskiy Stadı’nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, TSİ 19.30’da karşılaşmayla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. 

Kaan Ülker

Etiketler: beşiktaş, Ukrayna


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