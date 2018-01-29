Beşiktaş, Vagner Love'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, forvet hattında Cenk Tosun'un gidişinin ardından oluşan boşluğu Vagner Love ile doldurdu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu takıma kazandırmak için Aytemiz Alanyaspor ile yoğun görüşmeler içindeydi.

Transferde son aşamaya girilmesiyle de 34 yaşındaki futbolcu, dün gece geç saatler İstanbul'a geldi. Beşiktaş'tan beklenen açıklama ise bugün geldi.

Siyah-beyazlı ekibin, tecrübeli futbolcunun transferi konusunda KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."