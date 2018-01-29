Diğer
Kategoriler

Beşiktaş, Vagner Love'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Vagner Loveı resmen açıkladı

29 Ocak 2018 16:01

Beşiktaş, forvet hattında Cenk Tosun'un gidişinin ardından oluşan boşluğu Vagner Love ile doldurdu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu takıma kazandırmak için Aytemiz Alanyaspor ile yoğun görüşmeler içindeydi.

Transferde son aşamaya girilmesiyle de 34 yaşındaki futbolcu, dün gece geç saatler İstanbul'a geldi. Beşiktaş'tan beklenen açıklama ise bugün geldi.

Vagner Lovea Come To Beşiktaş videosu Vagner Love’a ‘Come To Beşiktaş’ videosu

Siyah-beyazlı ekibin, tecrübeli futbolcunun transferi konusunda KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç