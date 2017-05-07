Beşiktaş ve Fenerbahçe kafilesi stada geldi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya saatler kala iki takımda maçın oynanacağı Vodafone Arena’ya sorunsuz bir şekilde giriş yaptı. Özellikle Beşiktaş kafilesi stada giriş yaparken taraftarlar sevgi gösterisinde bulunurken, Fenerbahçe kafilesinin stada girişinde siyah-beyazlı taraftarlar ezeli rakiplerini yuhaladılar.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçı saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort