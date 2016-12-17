Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri’de meydana gelen bombalı araçla saldırı sonrasında yaptığı açıklamada “Askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bir saldırı. Bu hadise Türkiye'yi asla istikametinden saptıramayacak. Bu saldırı da Beşiktaş’taki saldırı ile aynı özellikler taşıyor." dedi.

TSK: 13 personel şehit, 48 personel yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 13 askerin şehit olduğunu, 48 askerin yaralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA BOMBALI SALDIRI

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve 44 polis ve vatandaşımız şehit olmuştu. Hain saldırıda eli kanlı terör örgütü PKK canlı bomba kullanarak insanlarımızı katletmişti.

KAYSERİ'DE DE AYNI YÖNTEMLE SALDIRI

Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında Beşiktaş'taki yöntemin aynısı kullanıldı. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

