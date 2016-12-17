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Beşiktaş ve Kayseri'deki bombalı saldırıda aynı hain yöntem kullanılmış

Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısının Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu önünde meydana gelen saldırı ile aynı özellikler taşıdığı dikkatleri çekti.

Beşiktaş ve Kayserideki bombalı saldırıda aynı hain yöntem kullanılmış
Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde patlama - Foto Galeri

17 Aralık 2016 10:59
Kayseri'de büyük patlama meydana geldi - Tıkla İzle

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri’de meydana gelen bombalı araçla saldırı sonrasında yaptığı açıklamada “Askerlerin bulunduğu otobüse yönelik bir saldırı. Bu hadise Türkiye'yi asla istikametinden saptıramayacak. Bu saldırı da Beşiktaş’taki saldırı ile aynı özellikler taşıyor." dedi.

TSK: 13 personel şehit, 48 personel yaralı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 13 askerin şehit olduğunu, 48 askerin yaralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA BOMBALI SALDIRI

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve 44 polis ve vatandaşımız şehit olmuştu. Hain saldırıda eli kanlı terör örgütü PKK canlı bomba kullanarak insanlarımızı katletmişti.

KAYSERİ'DE DE AYNI YÖNTEMLE SALDIRI
Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında Beşiktaş'taki yöntemin aynısı kullanıldı. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
 

Etiketler: beşiktaş saldırı, kayseri bombalı saldırı, Kayseri PATLAMA, kayseri patlama araç, kayseri şehit


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