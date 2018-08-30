Beşiktaş ve Seleznyov’un cezası onandı

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş’a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yüzünden verilen 15 bin TL’lik cezanın onandığını açıklandı. Ayrıca Akhisarspor - Çaykur Rizespor maçında VAR hakeminin uyarısı sonucu Matic Fink’e tükürdüğü tespit edilen Akhisarlı Seleznyov’a verilen 4 resmi maçtan men ve 13 bin TL’lik cezaya itirazın da reddedildiği açıklandı. Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Kayserispor - Antalyaspor maçında hakeme yönelik hareketinden dolayı 3 maç men ve 13 bin TL ceza alan Charles'in de cezası onandı. Alanyasporlu futbolcu Isaac Sackey’e verilen 2 maçlık cezanın da 1 maça indirildiği paylaşıldı.