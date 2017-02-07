Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Beşiktaş, Vodafone’la olan anlaşmasını uzattı

Beşiktaş, Vodafone’la olan anlaşmasını uzattı

Beşiktaş, stat ve forma sponsoru olan Vodafone’la olan anlaşmasını 2 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlıların kasasına, bu anlaşmayla birlikte 10 milyon Dolar girecek.


07 Şubat 2017 11:34

Vodafone Arena’da düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, futbolculardan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasının önümüzdeki 2 sezonu kapsadığını belirterek, “Vodafone ile şu ana kadar 150 milyon Dolar’ı bulan bir anlaşmamız söz konusu oldu. Vodafone Arena artık bizim sadece maçlarımızı oynadığımız yer değil, evimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde sayın bakanımızın da katıldığı törenle, kulüp binamızı da buraya taşıdık. Vodafone’la yeni forma göğüs reklamı anlaşmamızı imzalayacağız. 2017-18 ve 2018-19 yıllarını kapsayacak. Yıllık 5 milyon doları nakit, 2 milyon doları da stada yapılan yatırım doğrultusunda 7 milyon Dolar’lık bir anlaşma. Bu anlaşmadan iki taraf da kazançlı çıkıyor. Bütün Vodafone ailesine, Beşiktaş camiasına gösterdikleri güven nedeniyle Beşiktaş Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin şu andaki durumu nedeniyle, dolar bazında hiçbir kayba uğramadan, anlaşmalarımız ne ise, ona bağlı kalarak hareket etmeleri, hem ülkemize hem de Beşiktaş'a güveni nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Deegan: “Türkiye çok iyi bir pazar”
Başkan Fikret Orman’ın ardından sözü alan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Burada olmak çok memnuniyet verici. Beşiktaş’la olan ilişkilerimizin devamı için buradayız. 4 yıllık bir işbirliğimiz var ve bunu 2 yıl daha uzatmak için buradayız. 10 yıldır Türkiye’deyiz ve daha uzun yıllar burada olmak istiyoruz. Bu işbirliğinin daha da uzaması, Türkiye’deki yatırımların da devamının göstergesidir. Vodafone Arena’da çok önemli bir altyapı var. Aynı anda tam 50 bin telefonla konuşulmasına olanak sağlayan bir sistem kurduk. Bu vesileyle işbirliğimizi uzatıyoruz. Sayın başkana da çok teşekkür ediyorum. Bu imzaların atılacak olmasından dolayı çok memnunum. Türkiye çok iyi bir pazar. Beşiktaş ile çok iyi bir işbirliğimiz var. Vodafone olarak 10 yıldır buradayız ve 20 milyar lirayı bulan yatırım yaptık. Bunu kısa vadede değil, uzan vadede yapıyoruz. Beşiktaş’la anlaşmamız 10 yıl için 150 milyon dolar ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple ilişkimizi yenilemenin çok iyi bir fırsat yakalatacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Orman: “Dünya kulübü olduğumuzun göstergesi”
Bu anlaşmanın tek taraflı olmadığını, iki tarafın da kazandığını belirten Fikret Orman, “Olaya bir tek maddi tarafından bakmamak lazım. Ben bu toplantıya girmeden önce aramızdaki sohbette şunu söyledim; Bizim işbirliğimiz kazan kazan üzerine. Colman’ın taraftarı olduğu Manchester United’la olan bir anlaşmaları vardı ve bunun dışındaki en büyük anlaşmayı Beşiktaş’la yaptılar. Bu da bizim dünya kulübü olduğumuzu gösterir. Biz hiçbir anlaşmamızda kısa vadeli, ucuz ilişkiler içinde hareket etmiyoruz. Biz her zaman uzun vadeli samimi ilişkiler için anlaşmalar yapıyoruz. Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirse de hem ülkemize, hem de Beşiktaş’a güvendikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Barcelona sponsorumuzu kaptı”
Forma sponsorluğunun yanı sıra tozluklar için de daha önce sponsorluk görüşmelerinde bulunduklarını belirten Fikret Orman, “Biz tozluklar için sponsorluk görüşmelerine başlamıştık ancak Barcelona bizden kaptı, sponsorumuzu da kaptı. Sırt sponsorumuz bizim haricimizde Barcelona’nın da sponsoru. Kalde de Beşiktaş’a katkılar sağlayan müthiş bir grup. Başta Vodafone olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın ki manşetlerde güzel şeyler görmek istiyoruz. Colman’ı da Beşiktaşlı yapmak istediğimiz söylemiştik. Kendisine formasını giydirelim” diye konuştu ve Vodafone CEO’su Colman Deegan’a, imzalı Beşiktaş forması hediye etti. 

Bozhan Memiş

Etiketler: anlaşma, beşiktaş, vodafone


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!