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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Dorukhan Toköz katılmadı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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