Beşiktaş Yeni Malatyaspor Maçı Canlı İZLE ! BJK Malatya Maçı Canlı Skor (Bein Sports İZLE)

Beşiktaş Yeni Malatyaspor Canlı İzleme linki ve BJK Malatya Maçı Kaç Kaç gibi aradığınız detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'e Akhisarspor ve Erzurumspor galibiyetleri ile başlayan ancak daha sonra sahasında Antalyaspor'a yenilen, Bursaspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.İşte bu maça dair tüm bilgiler...

Adil Gevrek: “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün geleceğiyle ilgili camiaya mesaj vererek, “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Futbolcu yetiştiren, kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Takımdaki son durum ve bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Gevrek, camiaya umut verdi. En büyük hedeflerinin Süper Lig'de ayakları yere basan, kalıcı bir takım olmak olduğunu belirten Gevrek, “Evkur Yeni Malatyaspor olarak her sezon üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefimizi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bizim için bu hedeften daha da önemli olan ligde ayakları yere basan, kalıcı bir takım olabilmemiz. Bunun için de sabırlı ve akılcı işler yapmak istiyoruz. Sezona iyi başladık, ancak bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Oynadığımız son Konya maçındaki görüntümüz iyi değildi. Milli aradan sonra Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağız. Onlar da yavaş yavaş temposunu bulan bir takım. Tabi işimiz kolay değil, ancak oradan puan çıkaracak kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“Kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz”

Gevrek, “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Futbolcu yetiştiren, kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz. Tesisleşme, altyapı ve kaynak oluşturma noktasındaki çabalarımızın kısa vadede meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta E. Y. Malatyaspor ile karşılaşacak.