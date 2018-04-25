Diğer
Kategoriler

Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman liderliğinde TFF'nin Fenerbahçe derbisi kararını görüşmek üzere toplandı.

Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı

25 Nisan 2018 15:26

Beşiktaş'ta yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe derbisi ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TFF'nin resmi açıklamasını bekleyen yönetimin, çıkacak karara göre yarın yapılacak Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda alınabilecek seçenekleri masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün seçenekleri arasında müsabakaya çıkmama kararının da bulunduğu belirtildi.

TFF, Şenol Güneş'in başına gelen cisimle yaralandığı derbi ile ilgili yarıda kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanması kararını aldı. Bu kararın önümüzdeki dakikalarda resmen açıklanması bekleniyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç