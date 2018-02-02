Beşiktaş yüzme şubesi açıyor

Yunanistan’ın Kavala şehrinde 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek uluslararası turnuvada mücadele edecek Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği Yüzme Akademisi’nin 10-11 yaş kategorisi 14 yüzücüsü, Marmaris’te kampa girdi. Çalışmalarını Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Tesisi’nin yarı olimpik havuzunda günde 2 idman yaparak sürdüren sporcular, Yunanistan’dan Türkiye’ye olabildiğince çok madalya ile dönmek istediklerini dile getirdi. Küçük kartalların Marmaris kampı, 1 hafta sürecek.

Akademinin Genel Koordinatörü ve Su Topu Milli Takımı'nın eski oyuncularından Uğur Çelikbilek, Beşiktaş yönetiminin yüzme şubesini açma çalışmalarının büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tamamlanacağını ve ilk sporcularının da Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği yüzücülerinin olacağını belirterek, “Beşiktaş’ın 115 yıllık tarihinde bir ilk daha yaşanmış olacak” dedi. Konu hakkında Başkan Fikret Orman da dahil olmak üzere kulüp yöneticilerinin de uğraş verdiğini kaydeden Çelikbilek, hedeflerinin de başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere tüm kulüplerden çok daha yükseklerde olduğunu kaydederek, “Türkiye olarak, Avrupa şampiyonluğundan çok daha büyük başarıları hedefliyoruz. Dünya üzerinde yüzme sporunun en büyük organizasyonu olimpiyatlardır. Biz, kulübümüze ve ülkemize Olimpiyat Şampiyonluğu getirmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün yüzme şubesi için bütçe oluşturduğu, Üsküdar’da havuz için yer baktığı ve alternatiflerinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Ramazan Terkos

