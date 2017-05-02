Diğer
Kategoriler

Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü

02 Mayıs 2017 20:38

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül de salonda çalıştı.
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak çalışan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül ise salonda çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan çalışma, istasyon çalışması ve dar alanda top kapmayla devam etti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yaptı. Bazı isimler idmanın sonunda şut çalıştı. 

Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın saat 18.00'de çalışacak. 

Etiketler: beşiktaş, derbi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!