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Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Beşiktaşa Ankarada coşkulu karşılama

12 Mayıs 2018 20:10

Siyah-beyazlı kafilenin içinde bulunduğu özel uçak, saat 17.45'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Ankara size deplasman değil" şeklinde tezahürat yaptı. Beşiktaş kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçerken, Quaresma, Pepe, Negredo ve Caner Erkin'in kafile arasında bulunmadığı görüldü.


Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki mücadele yarın saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.  

 

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