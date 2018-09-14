Beşiktaş'a bir sponsor daha

Beşiktaş, Japon medya devi Mainichi-Sponichi Group'la işbirliği anlaşması imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Hiroyuki Tsuruta, Mainichi-Sponichi Group Yönetim Kurulu Üyesi Atsushi Narita ve Mainichi-Sponichi Group Yönetim Kurulu Üyesi Takeo Iwasawa katıldı. Japonya'da yaşayan ve toplantıya tercümanlık yapan iş adamı Cem Aldemir'in de işbirliğinde önemli bir rol oynadığı açıklandı.

FİKRET ORMAN: “JAPONYA'YA SEYAHATİMİZ OLACAK”

Beşiktaş için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Uzun süredir Beşiktaş'ı global spor markası yapma hedefimizde istikrarlı adımlarla ilerliyoruz. Bugüne kadar birçok çalışmamız oldu. Globalleşme projesinde Çin'e gittik. Bu anlaşma kapsamında da Japonya'ya gideceğiz. Taraftarımızın başlattığı 'Come to Beşiktaş' akımı büyük bir ses getirdi. Bunu kullanmaya başladık. Bu slogandan yola çıkarak Rumi'nin güzel sözleriyle global reklamımızı çektik. Yaz aylarında Çin'de sosyal medya hesaplarımızı açtık. Başta Çin olmak üzere düzenli iletişim çalışmaları ve ziyaretleri yaptık ve devam ediyoruz. Bu çalışmayı daha da ileri boyuta taşımak için güçlü iş ortaklıkları gerekiyor. Burada bu ortaklığın ilk imzasını atmak üzere bir araya geldik” açıklamasını yaptı.

“ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN YIL DÖNÜMÜNE DENK GELİYOR”

Japonya'nın Asya'nın en önemli güçlerinden birisi olduğunu vurgulayan Orman, “Tarihimizde iki ulusu birbirine yaklaştıran önemli anlar var. 16 Eylül'de Ertuğrul Fırkateyni'nin hüzünlü hikayesinin de yıl dönümü. 1890'dan bugüne geldiğimizde, 2 gün sonra aynı günü yaşayacağız ve tatlı bir tesadüf oldu. Bu vesileyle hayatını kaybeden askerlerimize Allah rahmet eylesin. Japon halkı ve Beşiktaş'ın değerlerinin çok örtüştüğünü düşünüyorum ve bizi çok seveceklerini düşünüyorum. Japonya'nın en köklü medya kuruluşlarından Mainichi grubunun yönetim kurulu üyeleri var. 147 yıllık bir geçmişi olan Mainichi, Japonya'nın en eski gazetesi. Şu anda 50'ye yakın şirketleri var ve dev bir medya grubu. Japonya'da bastıkları gazetelerin toplam tirajı günde 10 milyonun üzerinde. Spor merkezli dijital yatırımların olduğu bir oluşum başlatıyorlar ve bunun ilk projesi bizim iş ortaklığımız olacak. Beşiktaş'la birlikte çeşitli projeler yapılacak. Mainichi ve Japon kültürünü taraftarımıza tanıtırken, Beşiktaş'ı da Japonya'ya tanıtmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sosyal medya hesaplarının açılacağının da altını çizen Orman, “Japonya'da sosyal medya hesaplarımızı açacağız ve birlikte yöneteceğiz. Mainichi için özel Beşiktaş içerikleri hazırlayacağız. Birlikte sosyal sorumluluk kampanyaları düzenleyip bunu Japonya ve Türkiye'de hayata geçireceğiz. İnşallah en kısa sürede Japonya seyahatimiz olacaktır. Bu sene takımımızın durumundan dolayı Çin'e gidemedik ama seneye Japonya'ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

TAKEO IWASAWA: “OLİMPİYATLAR'A YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Mainichi-Sponichi Group Yönetim Kurulu Üyesi Takeo Iwasawa, Japonya'nın en köklü medya kuruluşu olduklarının altını çizerek, “Sadece bir medya kuruluşu dışında gazetelerimiz, dergilerimiz, televizyonlarımız ve radyolarımız var. Bunun dışında yıl içinde birçok spor etkinliği de yapıyoruz. Dünyanın çok çeşitli noktalarında muhabirlerimiz, ofislerimiz ve milyonlarca okurumuz var. 2020 Olimpiyatları Tokyo'da düzenlenecek. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul'la yarışmıştık.

Japon halkının spora ilgisi günden güne artıyor. Olimpiyatlar'a yönelik, ileri teknolojiyi medyaya aktarma konusunda ciddi çalışmalarımız var. Başkanın da belirttiği gibi 2 gün sonra Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının yıl dönümü. 1890 yılındaki bu üzücü olayın ardından iki ülkenin dostluğu başladı ve bu dostluk sıkı şekilde ilerlemekte. Ertuğrul Fırkateyni'nin bizim için çok önemi var. Bu olay yaşandığında bu durumu Japonya'ya duyuran ilk gazete olduk. Ayrıca gazetemiz Japon halkına yönelik bir bağış kampanyası başlattı. 2015 yılında iki ülke tarafından Ertuğrul filmi yapıldı. Bu filmin de ana sponsorlarından birisi bizdik. Bugün burada bulunan diğer yönetim kurulu üyemiz Narita Bey'in abisi bu filmin prodüktörü. Ertuğrul olayından sonra iki ülke, birbirine destek olan, her felakette ilk koşan ülke oldu” dedi.

“COME TO BEŞİKTAŞ'I DUYDUK VE GELDİK”

Mainichi Group olarak insana çok önem verdiklerinin altını çizen Takeo Iwasawa, “Doğa ve sosyal sorumluluk projelerine destek veren bir grubuz. Bizler de Beşiktaş'ın Come to Beşiktaş sloganını duyduktan sonra, Beşiktaş'ın insana, doğaya değer veren bir kulüp olduğunu öğrendik ve bu mesaja cevap olarak bugün burada bulunuyoruz. Japonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Beşiktaş isminin duyulması için projeler yapacağız. Spor, dili ve ırkı gözetmeksizin herkesin ortak dilidir. Yapacağımız bu ortaklık ve projeler doğrultusunda birlikte kazanç sağlayacağız. Son yıllarda Beşiktaş'ın büyük başarıları bizim dikkatimizi çekti ve o yüzden buradayız. Bizim en önemli hedefimiz ilk etapta Japonya'da Beşiktaş makasını herkese duyurmak. Medya olarak özellikle genç nesle yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Medya olarak gençlerin özellikle Beşiktaş'a ilgi duyması ve ileride Beşiktaş'ta oynama isteği oluşturmayı hedefliyoruz. Japonya'da futbol günden güne popülerleşiyor ve ilgi artıyor. Bizler de aslında buraya gelmeden önce Beşiktaş'la ilgili bilgi sahibiydik. Buraya gelince insanların Beşiktaş aşkını yakından hissettik ve bizler de bunu gönlümüze yerleştirdik. Japonya'ya döndükten sonra gönlümüze koyduğumuz bu sevgiyi anlatmak için ilk adımı atmış olacağız” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ'A YÖNELİK ÇALIŞMA”

Japonya'da çok meşhur anime karakterlerin olduğu hatırlatılan Iwasawa, “Japonya bu konuda dünyanın en önde gelen ülkesi. Bizlerin de bu anime sektöründe Beşiktaş'la ilgili bir projesi var. Aslında bugün sizlerle ayrıntılarını paylaşamayacağım birçok proje var” dedi.

Japon futbolcu Nagatomo'nun Galatasaray'da olmasına karşın kendilerinin Beşiktaş'la anlaşmaya varmasına da değinen Takeo Iwasawa, “Bizler için önemli olan gönüllerin bir olması. Beşiktaş'la gönlümüzün bir olduğunu hissettik. Gönlümüzün bir olduğunu hissettiğimiz için Come to Beşiktaş projesi, Nagatomo'nun Galatasaray'da oynamasının önüne geçti ve bu nedenle buradayız” açıklamasında bulundu.

ORMAN: “KAGAWA'YI İSTEDİK AMA OLMADI”

Basketbol takımı konusunda da işbirliğine gideceklerini söyleyen Fikret Orman, “Futbol üzerinden başlayacak olan bu anlaşma, basketbol, voleybol olarak devam edecek. Basketbol takımı da Japonya'ya gidecek. Burada turnuvalar düzenlenecek. Önemli olan niyettir. İyi iletişim kurarsak sponsorluklar da gelecektir. Beşiktaş'ı dünya üzerinde herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Mainichi Group, sadece Japonya'da değil, Uzak Doğu'nun birçok yerinde çok etkililer. 250'nin üzerinde temsilcilikleri var dünyada. Bu iletişim sonucunda sponsorluklar da gelecektir. Bizim amacımız sponsorluk almak için iletişim kurmak değil. Bizim amacımız Beşiktaş'ı tanıtmak. İletişimi sağlamak ve doğru sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara ve insanlara dokunmak istiyoruz. İlk amacımız bu. Kagawa çok önemli bir futbolcu ve biz de kendisiyle ilgilendik bu sene. Oyuncu Almanya'dan ayrılmak istemedi. Yoksa biz temas ettik. Bu dönemde transfer için düşündüğümüz bir oyuncuydu. Almanya'yı terk etmek istemediği için olmadı bu transfer. Zaman içinde bütün takımlarımızda Japon oyuncu görmek isteriz” diyerek sözlerini tamamladı.

“DİLEK TUTTUM, İÇİNDE ŞAMPİYONLUKLAR VAR”

Açıklamaların ardından, Takeo Iwasawa, Japonya'dan getirdiği bir hediyeyi Başkan Fikret Orman'a sundu. Japon geleneklerinde olan bir karakter getirdiklerini söyleyen Iwasawa, “Japonya geleneklerinde çok istediğiniz bir şeyin olmasını dilediğiniz zaman böyle bir karakter var. Olmasını istediğiniz zaman bu karakterin bir gözünü boyuyorsunuz. Bizler de Beşiktaş'la işbirliğine başlamayı dilemiştik ve bugün de başkanımızla birlikte iki gözü de boyamak istiyoruz” dedi.

Başkan Fikret Orman da karakterin gözünü boyarken, “Dilek tuttum, içinde şampiyonluklar da var” ifadelerini kullandı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı tamamlandı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort