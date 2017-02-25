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Beşiktaş’a derbi öncesi kötü haber

Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Necip Uysal, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. Sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen siyah-beyazlı futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaşa derbi öncesi kötü haber

25 Şubat 2017 16:28

Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Bugün yapılan antrenmanda sakatlanan Necip Uysal’ın sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki oyuncu, pazartesi günkü Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Siyah-beyazlıların konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle: “Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı.” 

Etiketler: beşiktaş, derbi


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