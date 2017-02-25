Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Bugün yapılan antrenmanda sakatlanan Necip Uysal’ın sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki oyuncu, pazartesi günkü Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Siyah-beyazlıların konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle: “Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı.”