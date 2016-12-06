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Beşiktaş’a transfer jesti

Galatasaray, basketbolda İstanbul Final Grubu'na kalan Beşiktaş U18 Takımı'na 3 oyuncusunu bedelsiz olarak transfer etti.

Beşiktaşa transfer jesti

06 Aralık 2016 16:03

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basketbol U18 Genç Erkekler Ligi Final Grubu’na kalma şansını kaybeden genç basketbol takımımızda yer alan üç oyuncumuz Beşiktaş Genç Takımı’na Final Grubu'nda destek olma amaçlı bedelsiz olarak geçici bonservisleri verildi.

1999 doğumlu basketbolcularımızdan Alp Aşut, Erol Yiğit Şekeroğlu ve Kerem Akgün, Beşiktaş Genç Takımı’na katılarak U18 Genç Erkekler Ligi Final Grubu’nda forma giyebilecek.

Beşiktaş U18 Takımına ve Galatasaray Genç Takımı’ndan ayrılan üç oyuncumuza İstanbul Final Grubu’nda başarılar dileriz." 

Etiketler: galatasaray


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