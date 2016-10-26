Siyah-beyazlı kulübün mali durumu ile alakalı Beşiktaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan ilk çeyrek açıklamasının ardından kulübün finansal göstergeleri konusunda bir basın toplantısı düzenlendi. Berk Hacıgüzeller’in bilgi verdiği toplantı Vodafone Arena Vodafone Red Lounge’da gerçekleştirildi.

“Pozitif rakamlara imza atıyoruz”

Hacıgüzeller, “Beşiktaş saha içerisinde başarılı olduğu kadar mali anlamda da başarılı işlere imza atıyor. Finansal anlamda da her geçen gün güçleniyor ve büyüme kaydediyor. Büyüme içerisinde de mali anlam pozitif rakamlara imza atıyoruz” açıklamasını yaptı.

31 Mayıs 2018’de sürekli karlılık dönemi

2016-2017 mali yıl dönemi itibariyle Haziran ve Ağustos ilk çeyrek sonuçları 7 Ekim’de KAP’a bir açıklama yapıldığını hatırlatan Berk Hacıgüzeller, “Bu mali sonuçlara göre Beşiktaş KAP’a açıklanan rakam 38,5 milyon TL karlı durumdadır. Bu raporun detayları üzerinde Beşiktaş hem büyüyor aynı zamanda da mali anlamda istikrarlı bir çizgi içerisine girdi. Bu büyümenin sağlıklı olduğunu görüyoruz. 2012 yılının Mart ayı itibariyle baktığımızda Beşiktaş Şirketler Grubu, dernekler tüm konsolde mali toplamların 526 milyon TL’de olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle baktığınızda tüm şirketler buna dernekler de dahil 1 milyar 216 milyon TL ulaştığını görüyoruz. ABD Doları bazında bu büyüme son 4 yıl içerisinde 2 katına ulaştı. 109 yıl boyunca 2012 yılına kadar gelinen mali bilanço büyüklüğü son 4 yılda iki katına ulaştı. Bu sağlıklı büyüme son 4 yılda gerçekleşirken finansal tablolar itibariyle mali disiplin ve bütçe bazında yönetim anlayışı 2016-2017 sezonu içerisinde de uygulandı. Mali disiplin ve bütçe disiplininden asla taviz vermeden idari faaliyetler sürdürülecektir. 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Beşiktaş Kulübü düzenli ve sürekli kar eden bir sisteme tutunmuş olacaktır. Hedef budur. Ağustos sonu itibariyle de tabi ki mali sistemin kendi kendisine nakit üretme kabiliyeti de iyi yoldadır. 31 Mayıs 2018 itibariyle ise düzenli ve sürekli bir şekilde karlılık döneminde Beşiktaş Kulübü başlayacaktır” diye konuştu.

Efendi Beşiktaş konsepti

Geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerde yüzde 34’lük artışın söz konusu olduğunu söyleyen Hacıgüzeller, “Geçen yılına aynı dönemine göre karlılık 55 milyon TL artmıştır. Ve Ağustos sonu 2016 dönemi itibariyle kulüp 38,5 milyon TL kara geçmiştir. Gelirlerimizin artmasının yanında harcamalarımızın da azaltılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi stadın açılışından sonra tribün gelirleri önemli oranla arttı. 4 yıl öncesine nazaran Vodafone Arena’da oynanan maçlara göre 3,5 kat artış gösterecektir. Diğer taraftan harcamaların azaltılmasıyla ilgili olarak inşaatı hala devam eden tüm şirketler grubunun, BJK TV’nin stadyumdaki yeni yerlerine taşınması söz konusu. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde taşınma gerçekleşecek ve kulüp yıllık 1 milyon dolarlık ve ilave maliyetlerin azaltılmasıyla 1 milyon dolarlık ek gelir elde edilecek. Aynı zamanda bu fiziki daralma neticesinde tüm şirketler grubunun ve derneklerin tek çatı altında toplam harcamaların yıllık 2,5 milyon TL daha azalacaktır. Stadyum gelirleriyle kasamızı doldurulurken masrafların azaltılması yoluyla bütçe disiplinini daha da iyileştirerek devam ettiriyoruz. Diğer taraftan Kartal Yuvaları ile ilgili faaliyetler anlamında “Efendi Beşiktaş” konsepti 50 bin adet tişörtün satışında kulübe 1,4 milyon TL gelir elde ettirdi” açıklamalarında bulundu.

Denetleme ve divan kurulunun farklı rakamlar açıklaması

Berk Hacı Güzeller, denetleme ve divan kurulunun farklı rakamlar açıklaması ile alakalı gelen bir soru üzerine şöyle konuştu:

“Divan Kurulu Başkanlığı bir borç hesaplaması yaptı. Kendileri dört işlem hatası yaptılar. Beşiktaş Kulübü kurumsal bir organizasyondur. Kendine özgü bağımsız birimleri vardır. Dünyanın bir numaralı bağımsız denetim şirketiyle çalışmaktadır. Aynız amanda dernekler yasasına tabi Beşiktaş tüzüğüne uygun seçilmiş bağımsız bir denetim kurulu da vardır. Her iki grubun incelemelerinden denetlemenin de yer aldığı mali tablodan bahsediyoruz. Beşiktaş Başkanı veya yönetim kurulu üyesinin ne bir bağımsız denetim şirketine ne de bu kurumlara herhangi bir şekilde bir isteği, ricası veya maksatlı-maksatsız izleme-saklama talebi söz konusu olamaz. Beşiktaş camiası şeffaftır. KAP’a raporlarını düzenli bir şekilde teslim etmiştir. Bu tarz yaklaşımlarım şüpheci güvensizlikler artık çok çok geride kalmıştır. Beşiktaş’ın hızlı gelişmesine ve büyümesine Beşiktaş’ı takip edenlerin de hızlı bir şekilde adapte olması gerekir. Sayın denetim kurulunun açıklamış olduğu rakamlar ile yönetim kurulunun hazırladığı rakamların üzerinde herhangi bir soru işareti bulunmamaktadır.”

Toplam Borç

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu şöyle açıkladı:

“Son dönem itibariyle net borcu açıklayacak olursak 1 milyar 257 milyon 761 bin 838 TL’dir. Bu tutarın toplam 1 milyar 524 milyon 905 bin 17 TL’si verecek, alacaklar ise 267 milyon 143 bin 187 TL’dir. Beşiktaş ne zaman düzlüğe çıkacak deniliyor ben buna katılmıyorum. Beşiktaş düzlüktedir. Gelirlerin temlikli olmasıyla alakalı gelir artışı ve giderlerin azaldığının orantısıyla borçlanma azaldıkça kademeli olarak bu gelirlerin temlikten çıkarılması yoluna gidilecektir. Varlıklarla alakalı olarak Beşiktaş’ın varlıklarının taşınmazlarının satışı ile ilgili nakit sağlama şeklinde politikası yoktur. 4 yıl önceki mali şartlarda bile Beşiktaş varlıkların satışını gündemine almamıştır. Bugün itibariyle bu gündemde değildir. Bundan sonra da gündem de olmayacaktır.”

Yıllık 110 milyon dolar faiz

“4 yıl önce gelir kalemleri ile kasadan çıkan paraların toplamına baktığınızda 2012 itibariyle eksi 61 milyon dolarlık bir rakam çıkıyordu” diyen Berk Hacıgüzeller, “Gelirleri topluyorsunuz, giderleri yazıyorsunuz; pozitif 24 milyon dolar yazıyor şu anda. Eksi 61’den art 24’e yani 84 milyon dolarlık bir artırım oldu. Bu da 2012’den itibaren kısa sürede çok önemi bir rakam.”

Genç yönetici, Beşiktaş’ın yılık 110 milyon dolar faiz ödemesi yaptığını ifade ederek, hedeflerinin bu faizi yarı yarıya indirmek olduğunu söyleyerek, sermaye artışının da gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Gomez’in transferinden gelecek para

Mario Gomez’in Fiorentina’dan Woslfburg’a transfer olmasıyla siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya göre yüzde 50 oranda alacağı paranın akibetinin sorulması üzerine Beşiktaşlı yönetici, “Gomez ile alakalı araştırmamız devam ediyor. Uluslararası hukuk devletler arası hukuk nezdinde de Fiorentina Kulübü tasarrufları ve Alman Woslfburg Kulübü, Alman Kulüpler Birliği nezdinde inceliyoruz. Bu konuyla ilgili izin verirseniz bu kadar bilgi vermek istiyorum. Transfer bütçesiyle alakalı şu anda futbol takımının transfer bütçesi UEFA kriterlerinin dışında kendi kriterlerinde gidiyor. Transferler ancak kendi mali disiplinimiz içinde oluşacak bundan sonra. Tabi aynı zamanda UEFA disiplinine de hizmet etmiş olacak” cevabını verdi.

Yıldırım Demirören’e olan borç

Berk Hacıgüzeller, “Biraz evvel açıklamış olduğum borçların içerisinde eski yöneticilerin ve eski başkana olan borç rakamlara dahildir. Eski başkanımızın borç alacağının bağışlanması ile ilgili Şubat 2012'de beyanı oldu. Daha sonra şarta bağladı ancak Beşiktaş Kulübü kurumsal ve ticari menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacaktır. Zaten öyle de olacaktır. Mesafe alınıyor. Fikir alışverişi söz konusu” diye konuştu.

Temliklerin serbest bırakılması

Temlikler hakkında da bilgi veren genç yönetici, “Eski borç yüküyle eski gelirlere göre temlik verilmiş. Bu borca göre yeni gelir sepetine bakınca bazı temliklerin serbest bırakılması gerekecek. Bazı temliklerin açığa çıkmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yayın ihalesi beklentileri

Yayın ihalesiyle alakalı beklentileri de dile getiren Beşiktaşlı Yönetici Berk Hacıgüzeller, “Yayın ihalesi anlamında isteklilerin konuya bakış açısına göre yayın ihalesi olarak 600 milyon dolarlık rakama yaklaşılacağı yönünde bazı tahminler var. Biz de kendimizi ona göre ayarladık. 20 Kasım'da olacak. Beşiktaş geliri minimum 55-60 milyon dolar alacak. Biz hesaplamaları muhafazakar olarak yaptık. Ancak beklentimiz 55-60 milyon dolar seviyesinde olacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Doğan Gündoğdu

