Diğer
Kategoriler

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 524 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaşın borcu açıklandı

30 Ekim 2016 13:52

Siyah-beyazlı kulübün bugün Vodafone Arena'da gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, borcu detaylı bir şekilde açıkladı.

Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 524 bin TL olduğunu ifade ederek, derneğin borcunun ise 30 Haziran 2016 itibariyle 637 milyon 638 bin TL olduğunu söyledi. Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'nin toplam borcunun ise 31 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 841 milyon 996 TL şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.
Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı konuşmacıların konuşmalarıyla devam ederken, burada yapılan konuşmalara Başkan Fikret Orman'ın vereceği cevabın ardından kurul sona erecek. 

Doğan Gündoğdu
İSTANBUL 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!