Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinden alacağı ücret belli oldu

Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'un transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Everton kulübü tarafından şirketimize net 22 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin 895 Euro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak: Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500 bin Euro,

Şampiyonlar Ligine katılırsa 750 bin Euro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500 bin EUro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2 milyon Euro'yu geçmeyecektir.

Ayrıca

Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için

15 gol atarsa 500 bin Euro

25 gol atarsa 1 milyon Euro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir."