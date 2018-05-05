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Beşiktaş'ın cezası açıklandı

Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş'ın cezası belli oldu. Siyah - Beyazlılar hükmen mağlup sayılırken gelecek sezon da kupada yer alamayacak. Öte yandan Beşiktaş'tan kupa gelirlerinin iade edilmesi de istendi

Beşiktaşın cezası açıklandı

05 Mayıs 2018 12:26

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ilan ederken, kupadan da ihraç etti.


PFDK'nın bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası Beşiktaş'a verilen cezalar belli oldu. Kurulun aldığı kararlar şöyle:


"Beşiktaş'ın 03.05.2018 tarihli Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;
1- (3-0) Hükmen mağlup sayılmasına
2- Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine
3- Takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına
4- 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verilmiştir."  

 

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