Beşiktaş'ın cezası açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ilan ederken, kupadan da ihraç etti.



PFDK'nın bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası Beşiktaş'a verilen cezalar belli oldu. Kurulun aldığı kararlar şöyle:



"Beşiktaş'ın 03.05.2018 tarihli Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) Hükmen mağlup sayılmasına

2- Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine

3- Takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına

4- 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verilmiştir."