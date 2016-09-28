Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Beşiktaş, yarın Ukrayne tamsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Benfica deplasmanından 1 puan alınmasının ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak hesaplayan Kara Kartal'da en önemli maçlar Dinamo Kiev ile içeride ve dışarıda oynanacak karşılaşmalar olarak gözüküyor.

Grubun hesabı belli

Siyah-beyazlılar için Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndan bir üst tura yükselmenin yolu Dinamo Kiev maçlarından alınacak puanlardan geçiyor. İlk maçta Benfica deplasmanından son dakika golüyle alınan 1 puanın ardından gözünü Ukrayna ekibiyle oynanacak maça çeviren Güneş'in öğrencilerinde yarın hedef mutlak galibiyet olacak. Hafta sonu derbide 2-0 geriden gelip alınan 1 puanın morali ve enerjisiyle sahada olacak olan Kara Kartal, Vodafone Arena'da 12. adamın desteğini de arkasına alarak mücadeleden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Dinamo Kiev ile oynanacak karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmesi beklenirken, kalede Tolga Zengin'e yer verilecek. Sağ bekte istenen form düzeyini yakalayamayan Gökhan Gönül'ü kulübeye çekecek olan deneyimli çalıştırıcı, Beck'i tekrar sahaya sürecek. Stoperde Marcelo - Tosic ikilisi yine yerini korurken sol bekte Adriano yer alacak. Caner'in ise sol açıkta görev alması bekleniyor. Orta sahada Atiba - Gökhan ikilisini bozmayacak olan Şenol Güneş'in sağ kanatta ise Quaresma'yı sahaya sürmesi muhtemel. Deneyimli çalıştırıcı, Talisca'ya forvet arkasında görev verecekken, Aboubakar ise Cenk'ten formayı alarak gol arayacak.

Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçı Vodafone Arena'da yarın saat 21.45'te başlayacak.

