Vodafone Arena’da gerçekleştirilen Beşiktaş Divan Kurulu’nun 2016 yılı 4. Olağan Toplantısı, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Doğan Gündoğdu
Vodafone Arena’da gerçekleştirilen Beşiktaş Divan Kurulu’nun 2016 yılı 4. Olağan Toplantısı, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Doğan Gündoğdu
Etiketler: beşiktaş, divan kurulu