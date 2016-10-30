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Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş Divan Kurulu’nun 2016 yılı 4. Olağan Toplantısı başladı.

Beşiktaşın divan kurulu toplantısı başladı

30 Ekim 2016 10:57
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı başladı - Tıkla İzle

Vodafone Arena’da gerçekleştirilen Beşiktaş Divan Kurulu’nun 2016 yılı 4. Olağan Toplantısı, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Doğan Gündoğdu

Etiketler: beşiktaş, divan kurulu


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