Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Beşiktaş'ın final maçı Benfica'yla

Beşiktaş'ın final maçı Benfica'yla

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turun anahtarı Beşiktaş adına yarın oynanacak Benfica maçından geçiyor. Portekiz temsilcisi ise kolay lokma olmayacağını hem ligdeki performansıyla hem de Devler Ligi'nde kanıtladı.

Beşiktaşın final maçı Benficayla

22 Kasım 2016 09:46

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Beşiktaş, Benfica'yı konuk edecek. Grupta ikinci sırada bulunan Benfica, Portekiz Ligi'nde ise zirvede.

Zor rakip
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Portekiz temsilcisi, sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında İtalya'da Napoli hezimetiyle sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Benfica, daha sonra toparlandı ve Dinamo Kiev karşısında aldığı iki galibiyetle 7 puan topladı. B Grubu'nda Napoli ile 7'şer puanla zirveyi paylaşan Portekiz temsilcisi, Portekiz Ligi'nde oynadığı 10 maçta topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor. Rui Vitoria'nın öğrencileri ligde şu anda namağlup durumda ve 8 galibiyet 2 beraberlikle lige devam ediyor. Benfica'nın en yakın takipçisi Porto ise 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki ekip ligin 10. hafta maçında karşılaştı ve Porto deplasmanında Benfica 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Kadro eşitliği
Beşiktaş ve Benfica'nın kadrosunun değerleri neredeyse aynı. Siyah-beyazlılar 126 milyon Avro civarında bir kadro değerine sahip. Portekiz temsilcisinin kadrosunda bulunan oyuncularının değeri ise 153 milyon Avro civarında. Benfica'nın en etkili silahı kontra ataklar. Hızlı hücumlarda en etkili isim ise Mitroglou, Eduardo Salvio ve Pizzi. Aynı zamanda Pizzi attığı goller kadar yaptığı asistlerle de takımın en etkili isimleri arasında. Portekiz temsilcisinin en değerli ismi ise 25 milyon Avro'luk piyasa değeriyle Eduardo Salvio. 

Doğan Gündoğdu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!