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Beşiktaş’ın hedefinde Arda Turan ve Stanciu var

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transfer için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı kulübün, Barcelona’nın kadrosunda düşünmediği Arda Turan ve Anderlecht formasıyla yıldızı parlayan Nicolae Stanciu’yu gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaşın hedefinde Arda Turan ve Stanciu var

22 Aralık 2017 21:05

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla son 2 sezonda Avrupa’da yükselen bir ivme yakalayan ve üst düzey transferler yaparak ses getiren Beşiktaş, devre arasında da çok önemli transferler yaparak gündeme oturacak gibi görünüyor. Dinamo Kiev’le sözleşmesi sona eren ve Ukrayna ekibiyle yollarını ayıran Hırvat savunmacı Vida’nın siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzaladığı iddia edilirken, bu futbolcunun devre arasında Antalya’da yapılacak kampa katılması bekleniyor.

Beşiktaş asıl bombayı ise Arda Turan’la patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Fikret Orman’ın “Çok beğendiğimiz bir oyuncu ancak gündemimizde yok” dediği Arda Turan için bugün Beşiktaşlı yöneticilerin, menajer Ahmet Bulut’la görüştüğü iddia edildi. Barcelona’nın kadroda düşünmediği milli futbolcu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği ifade edilirken, siyah-beyazlılar Arda için kiralama yöntemini devreye sokmak istiyor.

Sürpriz aday Nicolae Stanciu

Arda Turan için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırmayı planlayan yönetim, bu transferi bir an önce olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandırıp vakit kaybetmemek istiyor. Yeni yapılacak olan transferi devre arası kampına yetiştirmek isteyen siyah-beyazlıların gündemindeki diğer isim ise, Romanya’nın son dönemde parlayan yıldızı olan Nicolae Stanciu. Steaua Bükreş’te gösterdiği performansın ardından 10 milyon Euro karşılığında Belçika’nın Anderlecht takımına transfer olan Nicolae Stanciu için Beşiktaş’ın nabız yokladığı öğrenildi. Özellikle Rumen basını, bu transfer iddiasını, "Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, hedefine Nicolae Stanciu'yu aldı" manşetiyle verdi. Arda Turan’ı ilk sıraya alan siyah-beyazlı yöneticiler, bu futbolcuyla da dirsek temasını sürdürüyor.

Bozhan Memiş 

 

 

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