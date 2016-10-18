Beşiktaş Kulübü’nün Çarşı taraftar grubuna yönelik 2013 yılında yapılan operasyonlarda, evlerinde sahte basın kartı, sahte sürücü belgesi ile patlayıcı, delici ve kesici madde ele geçirilen “Karagümrüklüler” isimli tribün grubunun liderleri Temel ve Erdal Keleş’in de aralarında bulunduğu 4 taraftar hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Temel Keleş(Tribün grupları arasında Serdar olarak biliniyor), Levent Tezel ve Hüseyin Aydın ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Beşiktaş taraftarı olduğunu kaydeden ve suçlamaları reddeden sanık Temel Keleş, “Ben Beşiktaş takımının taraftarıyım ve turizm işiyle uğraşırım. Aracımda yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen sahte sürücü belgesi ile herhangi bir alakam yoktur. Fotoğraf bana ait değildir. Aracımda ne şekilde bulunduğuna dair bir bilgim yoktur. Evimde bulunan mermiler ise köy düğünlerinde kullanılan mermilerin arta kalanlarıdır. Adıma kayıtlı herhangi bir silah yoktur” dedi.

Evinde yapılan aramalarda ele geçirildiği iddia edilen mermilerin çekyatta bulunduğu öğrendiğini ifade eden sanık Levent Tezel, “Ancak ben ne şekilde oraya geldiğini bilmiyorum. Aramanın yapıldığı evde kiracıyım. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

“Silah annemin, kılıç süs amaçlı”

Sanık Hüseyin Aydın ise evinde yapılan aramada bulunan silahın rahmetli annesinden kaldığını belirterek, “Silah çarşafa sarılı bir şekilde yatak odasında duruyordu. Ben bu silahın annemden kaldığını bilmiyordum. Polislerin yaptığı aramada ortaya çıkınca anladım. Bu sebeple gerekli ruhsat işlemlerini yaptırmadım. Haberim olsaydı yaptırırdım. Süs olarak duvara asılan kılıç ise dekorasyon amaçlı kullandığımız Zülfikar kılıcıydı. Adıma kayıtlı herhangi bir ruhsatlı silah yoktur” ifadelerini kullandı.

Sanık Erdal Keleş’e zorla getirme kararı

Sanıkların avukatı Devrim Alparslan da müvekkillerinin ardından söz alarak soruşturmanın ilk aşamasında müvekkillerinin ifadelerin baskı altında alındığını ve delillerin güvenilir olmadığını söyledi. Avukat Alparslan, “Yapılan arama ve diğer işlemler hukuka uygun değildir. Öncelikle hepsinin beraatini, aksi takdirde Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyoruz” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Erdal Keleş hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Evlerinde sahte basın kartı, ehliyet, tabanca ve mermiler bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Eylül 2013 tarihinde şüpheliler Temel Keleş, Erdal Keleş, Levent Tezel ve Hüseyin Aydın’a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda; Soner Buzluca adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, Erdal Keleş adına düzenlenmiş sahte basın kartı, 76 cm ve 56 cm uzunluğunda iki adet kılıç, ruhsatsız tabanca ve mermiler bulunduğu anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin ifadeleri esnasında, aramalarda ele geçirilen materyallerin kendilerine ait olduklarını kabul ettikleri anlatıldı.

İddianamede 4 şüpheliye hapis istemi

İddianamede, şüpheli Temel Keleş’in, iki kez ”Resmi belgede sahtecilik” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 4 yıldan 11 yıla 6 aya kadar hapis hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer şüphelilerden Erdal Keleş’in “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 6 aydan 1 yıla, Hüseyin Aydın’ın “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” ve “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla, Levent Tezel’in ise , “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Şantaj soruşturmasında da isimleri geçiyordu

Hakların dava açılan 4 sanığın adı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın şikayetiyle başlatılan ve ücretsiz bilet veya özel masraflarının kulüp tarafından karşılanması istekleriyle Beşiktaş yönetimine şantaj yaptıkları iddiasıyla 43 Beşiktaş taraftarı hakkında yürütülen soruşturmada da geçiyordu. Başkan Fikret Orman’ın şikayetini geri çekmesinin ardından, savcılık 30 Aralık 2015 tarihinde delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

Başak Akbulut

İSTANBUL