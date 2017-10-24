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Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişini emin adımlarla sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu.

Beşiktaşın ligdeki galibiyet hasreti sürüyor
Beşiktaş Başakşehir maçı fotoğrafları - Foto Galeri

24 Ekim 2017 09:33

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde son 4 haftadır kazanamayan siyah-beyazlılar, bu maçlardaki 2. beraberliğini aldı. Avrupa'da yüksek uçan Kartal, ligde oynadığı son 4 maçta ise 10 puanı çöpe attı.

Ligde galibiyet arıyor
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe derbisi ile son bulan Beşiktaş, bu mücadeleden 2-1 mağlubiyet aldıktan 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi RedBull Leipzig'i 2-0 ile devirdi. Leipzig'den sonra lige dönen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Trabzonspor maçında da 2 puan bıraktı. Devler Ligi'nde oynayacak Monaco karşılaşması öncesi ligin 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından da puansız dönen Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibini etkili futbol ile 2-1 mağlup etti. Ligde ve Avrupa'da tamamen farklı bir duruş sergileyen Kartal, Medipol Başakşehir mücadelesinde de 1 puana razı oldu. 10. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayacak olan siyah-beyazlı ekip, turuncu-yeşillileri deplasmanda mağlup ederek, Monaco karşısına moralli çıkmayı hedefliyor.

Caner Erkin kart cezalısı
Ligde oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde kart sınırında bulunan Caner Erkin sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bora Akyol 

 

 

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