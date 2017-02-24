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Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından Son 16’ya kalan takımlar belli oldu.

Beşiktaşın muhtemel rakipleri belli oldu

24 Şubat 2017 07:08

Türk takımlarından sadece Beşiktaş adını bir üst tura yazdırırken, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün saat 15.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonrası Beşiktaş’ın Son 16 Turu’ndaki rakibi belli olacak.

FİNAL İSVEÇ'TE

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Olympiakos (Yunanistan)
Ajax (Hollanda)
APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Roma (İtalya)
Anderlecht (Belçika)
Manchester United (İngiltere)
Krasnodar (Rusya)
Schalke 04 (Almanya)
Kopenhag (Danimarka)
B. Mönchengladbach (Almanya)
Genk (Belçika)
Lyon (Fnansa)
Rostov (Rusya)
Gent (Belçika)
Celta Vigo (İspanya) 


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