Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz sona eren karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar puanını 29'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Son haftalarda aldığı beraberliklerle verimsiz bir dönem geçiren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş oyun sisteminde değişiklik yaptı.

Sorun 8. haftada başladı

Beşiktaş ligin ilk 5 haftasında 13 gol kaydetti ve kendi kalesinde ise 6 gol gördü. Siyah-beyazlılar bu 5 maçta gol sorunu çekmezken, 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. 6. hafta rakip ağlara 1, 7. hafta 1 ve 8 hafta 3 gol kaydeden Beşiktaşlı futbolculara ne olduysa 8. haftadan sonra oldu. 9. haftada Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan, Trabzonspor'u Vodafone Arena'da 2-1'lik skorla geçen Kara Kartal ardından aynı skorla Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Geçen hafta Başakşehir ile 1-1 sona eren maçın ardından bu hafta derbide ise gol sesi çıkmadı.

Sakatlıklar ve formsuzluk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ileri uçta üretkenliğin geçmişe göre minimuma inmesi sebebiyle, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin parolasıyla kritik maçlara çıktı. Bu maçlarda ligde yoluna namağlup devam eden siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Napoli rövanşında Vodafone Arena'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ardından Benfica'yı konuk eden Şenol Güneş'in öğrencileri zor geçen maçta rakibiyle 3-3'lük skorla biten müsabakada puanları paylaştı. Bu maçlarda daha çok oyunun kontrolünü rakibe veren Beşiktaşlı futbolcular, rakibi doğru alanda ve kısa mesafede karşılayarak savunmada minimum hata yaptı. İleri uçtaki verimsizliğin Şenol Güneş'i böyle bir oyuna ittiği ön görülürken, Talisca ve Caner'in sakat olmasının da bu oyunda etkili olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca sürekli ilk 11'de forma giyen bazı oyuncuların da kısmen formsuz olmaları deneyimli çalıştırıcıyı böyle bir oyuna itiyor.

Doğan Gündoğdu

İSTANBUL