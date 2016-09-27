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Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'a konuk olacak Dinamo Kiev, İstanbul'a geldi.


27 Eylül 2016 13:16

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, İstanbul'a geldi. Yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak maç için Atatürk Havalimanı'na inen Kiev ekibi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Zorlu mücadele öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov ve bir futbolcu bugün saat 18.10'da Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna temsilcisi son provasını ise 18.40'da yine Vodafone Arena'da gerçekleştirecek. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: beşiktaş, Dinamo Kiev İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu


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