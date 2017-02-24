UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 32 Turu'nda Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 ve evinde 2-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, son 16 turunda Olympiakos ile eşleşti.
Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi komşu Olympiakos oldu.
Beşiktaş ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak.
Beşiktaş ile Olympiakos en son 8 Ağustos 2016'da bir hazırlık maçında karşılaşmış ve siyah-beyazlı takım rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle:
Celta Vigo - Krasnodar
Apoel - Anderlecht
Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach
O. Lyon - Roma
Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
Kopenhagen - Ajax
Olympiakos takımı
Olimpiakos, Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Olympiakos kulübünün futbol takımı. 1925 yılında kurulan kulübün futbol takımı maçlarını 32,115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Yunanistan'ın en başarılı futbol kulüplerinden birisi olan Olympiakos, Yunan Ligi'nde son 19 sezonda 17 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiştir.