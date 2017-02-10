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Beşiktaş'ın yeni müzesi açıldı

Vodafone Arena içinde yer alan Beşiktaş’ın yeni müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın katılımıyla açıldı.

Beşiktaşın yeni müzesi açıldı

10 Şubat 2017 13:32
Beşiktaş'ın yeni müzesi açıldı - Tıkla İzle

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Arena'da yer alan yeni müzesinin açılışı yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birçok davetli katıldı.

Fikret Orman: “Hem saha içinde hem de saha dışında camiamızı gururlandırıyoruz”

Açılış töreninde söz alan Fikret Orman, “Öncelikle Beşiktaşlılığından gurur duyduğumuz değerli bakanımıza buraya teşriflerinden ötürü teşekkür ederim. Beşiktaş olarak hem saha içinde hem de saha dışında kulübümüzü gururlandıracak işlere imza atıyoruz. Bugün de burada bir spor tarihi müzesini açıyoruz. Başta sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı olmak üzere Yıldız Sarayı Müzesi Müdürü İlker Tepeköy’e, stadımızın mimarı Bünyamin Derman bey ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mesele tarihimizi yaşatmak. Beşiktaş sivil toplum kurullarının en önemlilerinden birisi. Biz de elimizden geldiğince bu tarihi yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu müze engelli vatandaşlarımız için yapılmış Türkiye’nin ilk müzesidir. Hiçbir engeli olmayan bir müzedir. Tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Avcı: “Bu müze Beşiktaş’a çok yakıştı”

Ülkemizin adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu anlatan Bakan Nabi Avcı ise, “Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Ama özel müzeler konusunda maalesef yeterli değiliz. O bakımdan Beşiktaş müzesi çok önemli bir örnek teşkil edecektir. Diğer kulüplerde kendi tarihlerini gençlere aktarma konusunda böyle bir müzenin önemini anlayacaklardır. Beşiktaş, bir kere daha bir ilke daha imza atıyor. Çünkü gençler geçmişi ne kadar iyi bilirlerse geleceğe de daha iyi adım atarlar. Bu müze Beşiktaş’a çok yakıştı. Burası aynı zamanda engelli ve çocuk dostu bir müze. Müzemizin hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğin Beşiktaşlı gençlerine, nasıl bir geçmişe sahip olduklarını çok iyi anlatacak bir müze olmuş. Herkese kendi adıma da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından müze kurdele kesilerek ziyarete açıldı ve katılımcılar birlikte müzeyi gezdi.

Uygar Aydın
 

Etiketler: beşiktaş, Fikret Orman, nabi avcı, Vodafone Arena


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