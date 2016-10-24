Beşiktaş-Antalyaspor maçı esnasında sakatlanması sonucu Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Caner Erkin ameliyat oldu. Maçtan sonra hastaneye gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklama yaptı.

Orman açıklamasında Caner Erkin ile ilgili olarak; "Gayet iyi, ben gördüm. Ameliyatı başarılı geçti. Şanssızlık, nazar değdi diyelim. Ama futbolun içerisinde var bunlar. Beşiktaş takımının kadrosunun geniş olması da böyle şeylerin olabilme ihtimalini gözönüne alınarak yapılıyor zaten. Benim üzüntüm oyuncum ile alakalı. Allah beterinden saklasın. Olanda hayır var diyelim. Şu anda oyuncunun ne zaman döneceğinden daha önemlisi insani tarafının sağlığının ve moralinin iyi olması." ifadelerini kullandı.

"Sezon sonuna yetişir mi yetişmez mi zaman gösterecek"

Caner Erkin'in ameliyatını gerçekleştiren Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sarper Çetinkaya, Erkin'in durumu ile ilgili olarak; "Talihsiz bir şekilde Caner'in sol aşil tendonu koptu. Tabi hepimiz üzüldük. Hemen acil bir şekilde hastaneye gelip ameliyatını yaptık. Gayet başarılı geçti. Şu an keyfi de iyi. Tabi ilk başta çok morali bozuldu. İsyanları da vardı kendine o talihsizlik nedeniyle. Çünkü aşil tendon kopuğu bir sporcunun hayatında 5-6 aya mal olabilecek bir süreç. Onun da farkında. Önemli olan sonu iyi olsun. Ayağında bir cihaz var onunla 2 ay yürüyecek. 1 ay sonra basmaya başlar. Tahminen 4'üncü ve 5 inci ayda her şey yolunda giderse koşulara falan başlamayı düşünüyoruz. Sezon sonuna yetişir mi yetişmez mi zaman gösterecek." açıklamalarında bulundu.

Murat Solak

İSTANBUL